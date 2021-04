KOSGEB VE TKDK’nın başarıları şehre yansıyor

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ve Asrın İş İnsanları Derneği Elazığ İl Başkanlığını yürütmüş işadamı Yakup Baş açıklamalarda bulundu.

İşadamı Yakup Baş; “Üretimin hemen hemen her koşulda ne kadar kıymetli olduğu ortaya çıkıyor. Üretmek için devletin teşvik mekanizmalarını kullanması yolunda şehrimiz çok şanslı bir ildir. TKDK, bu konuda ciddi rakamlar verdi. Türkiye de en çok yatırım alan illerin başında Elazığ geliyor. KOSGEB’in her ne kadar etki alanı kısıtlı olsa da, her iki kurumun personeline de adeta mevcut kurumlarını yatırım destek ofisi gibi kullanıyorlar. İki kurumada naçizane teşekkürlerimi sunarım Allah onlardan razı olsun”.

“HEDEF, ORGANİZE SANAYİ VE YENİ YATIRIMCI OLMALI”

Yakup Baş; “Elazığ’ın en büyük hedefi yeni organize sanayi bölgesi ve yatırımcı olması gerekiyor. İlimiz bir sanayici kimliği kazanacaksa buradan kazanacaktır, mevcut organize sanayi bölgesi yönetimi bilgiye dayalı bir sistemle paydaşları ile beraber parselleri verirken yatırım analiz ofisi gibi ince eleyip sık dokuyorlar ulaşım, alt sanayi kurgusu Çok kurumsal ve çok iyi niyetliler” dedi.