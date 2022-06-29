Koruyucu ailelik yaptığı yeğenlerini öz çocuklarından ayırmıyor 

Elazığ’da 4 çocuğu olan Mehmet Çam, anne ve babasını kaybeden öz yeğenlerine koruyucu aile oldu. Onları kendi çocuklarından ayırt etmeyen Mehmet Çam ve eşi, iki kardeşe gözleri gibi bakıyor.

Anne ve babalarını kaybeden iki kardeş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Ardından amcaları Mehmet Çam, eşi Türkan Çam ile aldığı karar doğrultusunda birçok aileye örnek olacak davranışa imza atarak yeğenlerine koruyucu aile olmak istedi. 4 çocuk sahibi çift, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Koruyucu Aile Birimine başvuru yaptı. Ardından Çam çifti, 2 yeğenlerini yanlarına alarak koruyucu ailesi oldu. 6 yıldır yeğenlerine koruyucu ailelik yapan çift, onları kendi evlatlarından ayırmıyor. Göz yaşları içerisinde eşinin yeğenlerine olan sevgisini anlatan Türkan Çam, "Sevgi olunca gerisi gelir. Para, mülk değil. Hiçbir şey sevgiyle değişilemez" dedi.

"ELİMDEN GELSE BAŞKA BİRÇOK DAHA ALMAK İSTERİM"

Çocukları çok sevdiğini belirten Türkan Çam, "Sanki benim çocuklarım gibi. Çok seviyorum. Güzel yerlere gelmeleri çok istiyorum. Dileğim o ve inşallah da olur. Kendi çocuklardan ayırt etmiyorum. Hepsi benim için aynıdır. Çocukların nasılsa onlarda bana öyledir. Elimden gelse başka bir çok daha almak isterim. Artık alıştım. Biz ailecek çok mutluyuz" dedi.

"ONLAR BENİM KENDİ EVLADIM GİBİ"

Küçük yeğeninin kendisine anne dediği aktaran ve konuşurken göz yaşlarını tutamayan Çam, "İlk geldiği gün bana anne dedi. O zaman 2 yaşlarındaydı. Çok mutlu oldum. Sarıldım ve ağladım. Halen duygulanıyorum. Onlar benim kendi evladım gibi. Bazen yanlış bir hareketleri olunca kızarım. Ama kızdığım anda çok üzülürüm. Onun yeri bende başkadır. Artık onlara alıştım. Koruyucu aile çok güzel bir uygulama. Herkese tavsiye ederim. Ama bir şartım var, çocuklara güzel baksınlar. Sevgi daha önemli. Sevgi olunca gerisi gelir. Para, mülk değil. Hiçbir şey sevgiyle değişilemez” diye konuştu.

"KORUYUCU AİLE KUTSAL BİR GÖREVDİR"

2016 yılında koruyucu aile olarak yeğenlerini üstlendiğini aktaran Mehmet Çam, "Bugüne kadar çocuklar yanımızda. Çok şükür büyüdüler. Herhangi bir ihtiyaçları olduğu zaman karşılıyoruz. Beraber geziyor ve eğleniyoruz. Koruyucu aile kutsal bir görevdir. Koruyucu aile herkese nasip olmaz. Vatana, millete hayırlı bir evlat yetiştirmek herkese nasip olmaz. Devletin bize verdiği destekten faydalanıyoruz. Yeğenimi aldığım zaman 2,5 yaşındaydı. Şimdi 10 yaşına girdi. Çok şükür büyüdü. Diğeri ise lise 3’e geçti. O da ergenlik çağına girdi. Devlet arkamızda olduktan sonra hiç kimseye ihtiyacımız olmaz. Benim evladım neyse onlarda odur. Onlarda benim evladım sayılır. Ben onları nasıl ayırt edeyim. Evlat demek candır. Onlarda canımın canıdır” şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLAR EVDE VE MUTLULAR"

Koruyucu Aile Biriminde görevli sosyolog Güngör Memedoğlu, "24 ailemizin yanında 33 çocuğumuz bulunmaktadır. Bu sayı ilimiz için yeterli değildir. Mümkün olduğunca ilimizde çalışmalar yürüterek farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Çocuk koruyucu aileye yerleştirildikten sonra belirli periyotlarla ailemizi ziyaret ediyoruz. Ailenin ve çocuğun bir ihtiyacı var mı, her şey yolunda mı diye bakıyoruz. Bunları anlamaya çalışıyoruz. Aileye ve çocuğa rehberlik yapmaya devam ediyoruz. Bugün Baskil ilçemizde yaşayan ailemize gerçekleştirdik. Çocuklar evde ve mutlular. Ailemizle görüştüğümüzde herhangi bir sorun olmadığını öğrendik. Aile ve çocuklarla ayrı ayrı görüşmeler yaptık. Çocuklarda burada olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Mutlu bir şekilde geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.