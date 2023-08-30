Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçileri, sürü halinde fotokapana takıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından kentin yaban hayatını kayıt altına almak amacıyla çeşitli noktalara fotokapanlar kuruldu. Kurulan fotokapanlardan birine, koruma altında bulunan yaban keçileri takıldı.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 30-08-2023 10:06 Güncelleme : 30-08-2023 10:06
Koruma altında bulunan yaban keçileri fotokapana takıldı
Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçileri, sürü halinde fotokapana takıldı.
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