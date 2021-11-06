Koruma altında bulunan Anadolu semenderi görüntülendi  

Türkiye'ye özgü endemik tür olan ve koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderi, Elazığ'da görüntülendi.

Arıcak ilçesinde bir vatandaş bahçede dolaşırken sarı benekli semender ile karşılaştı. Rengi ve yapısının değişik olduğunu fark eden vatandaş, semenderi görüntüledi. Vatandaş tarafından görüntülenen semender, belli süre hareket ettikten sonra kayalık alana giderek gözden kayboldu.