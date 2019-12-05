Koruculara eğitim

Elazığ’da Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim programı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ'da görev yapan Güvenlik Korucularına yönelik hizmet içi eğitim programı bir otelde düzenlendi. Programa Vali Çetin Oktay Kaldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel,Korucular Şube Müdür Meltem Tekinkuruoğlu,diğer protokol üyeleri ve 500 korucu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda korucuları anlatan sinevizyon gösterisi ile devam etti.

Programda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Bulunduğumuz topraklar dünyanın sancılı bir bölgesi olmuştur. Ama aynı zamanda tüm medeniyetler ve güzellikler bütün insanlığa hitap eden oluşumlar buradan çıkmıştır. Dünyanın asıl kalbinde yaşayan vatan toprağını kader edinmiş bir milletin mensuplarıyız. Öylesine bir milletin mensuplarıyız ki var olduğu günden beri hep insanlık için var olmuştur. Kendi ailesi vatandaşı, milleti, insanlık için var olmuş insanlığa değer katmış medeniyet üretmiş, darda kalana şifa olmuştur. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde İçişleri Bakanımızın himayelerinde son yıllarda destan yazıyoruz. Güvenlikten asayişe, terör ile mücadeleye, vatandaşa el uzatmaya ve yardımcı olmaya her alanda gerçekten destansı bir çalışma mücadele ortaya konuluyor” dedi.

Kasım ayı rakamları itibari 19 bin 318'i gönüllü toplam 73 bin 325 korucunun olduğunu belirten Korucular Şube Müdürü Meltem Tekinkuruoğlu, “Terörle mücadele etmeleri için maddi ve manevi yanlarında olmaya özen göstermekteyiz. Koruyuculara verdiğimiz destek her zaman devam edecektir. Çalışmalarımızın amacı ise milli ve manevi değerleri bünyesinde barındıran akademik profesyonel manada destek sağlayarak görevlerini daha şevkle yapmalarına yardımcı olmaktır. Bu sayede korucularımızın moral ve motivasyonlarını artırmayı hedeflenmektedir” diye konuştu.