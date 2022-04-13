 ‘Korsana asla müsaade etmeyeceğiz’

El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, Sektörlerinde korsana kesinlikle müsaade etmeyeceklerini ifade ederek Ramazan Bayramı sonrası koordineli olarak denetimlerini artıracaklarını söyledi.

“ÖNÜNE GELEN MESLEĞİMİZİ YAPIYOR”

Başkan Gülyüz, “Emlakçılık sektörünün ilimizde akıl almaz bir şekilde zorlaştığını, bu zorluğun piyasalardaki bozukluğun dışında üzülerek ifade ediyorum ki başıboş bir şekilde herkesin mesleğimizi yapmasından kaynaklanıyor.

Herkes rast gele sokak ortasında bakkaliye ürünleri satabiliyor mu hayır, herkes rastgele sokak ortasında kırtasiye ürünü satabiliyor mu hayır, herkes rast gele sokak ortasında kuaför olabiliyor mu hayır. Ama herkes nasıl oluyor da emlakçılık yapabiliyor, bu denli ciddi bir sektör ofisi olmadan, işyeri açma ruhsatı olmadan, vergi mükellefi olmadan, taşınmaz ticareti yetki belgesi olmadan yapılamaz ve yapılmasına müsaade etmeyeceğiz”.

“KİMSEDEN AMAN DİLEMİYORUZ”

El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, “İlimiz yetkili kurumlarından defa yeten bu konuyla alakalı denetim talep etmiştik, bura dan açık bir şekilde ifade ediyorum bizler kimseden aman dilemiyoruz. Denetim konusunda bayram sonu belediye, maliye, ticaret il müdürlüğü, biz emlakçılar derneği ve esnaf sanatkârlar karma oda ile koordineli bir şekilde sahada denetimde olacağız. Herkes görevini layığı ile yapsın eğer ilimiz denetim birimlerinden destek ve sonuç alamazsak bu konuyu üst mercilere taşıyacağız”

“YANINDA KORSAN ÇALIŞTIRANLARA DA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Başkan Gülyüz, “Biz vergimizi vereceğiz, ofis giderimiz olacak, tüm resmi evraklarımız olacak ama hiç emlakçılık ile alakası olmayan herkes bu işi yapacak böyle bir düzen yürümez ben bu sektörün temsilcisi olduğum sürece bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğim.

Ayakçıların yanı sıra, bir ofiste tek belge, tek vergi levhası ile 20 tane korsanı toplayan ve kendilerine kurumsal emlak ofisi süsü veren herkesin ticaretine elini sokan ofislerle de işimiz var ve onlara da müsaade etmeyeceğiz”dedi.