Korsan emlakçılarla mücadele başladı

El Aziz Emlakçılar Derneği ve Karma Esnaf Odası işbirliğinde korsan emlakçılara karşı kapsamlı mücadele başladı.

ELZEM-DER Başkanı Nuri Gülyüz ile Elazığ Karma Esnaf Odası Başkanı Hakan Albayrak emlakçıları tek tek ziyaret etmeye başladı. Evrakları eksik olan esnaflara evraklarını tamamlaması isteyen başkanlar, evraklarını tamamlamayanları ilimiz ilgili denetim birimlerine ileceklerini söylediler.

“KORSANLA MÜCADELEYİ KAZANACAĞIZ”

Karma Esnaf Odası Başkanı Hakan Albayrak, “Esnaflarımızın yetki belgesi, işyeri açma ruhsatı ve yeterlik belgesi alması gerekiyor. Biz bütün esnaflarımızdan bunları istiyoruz. Yetki belgesi olmayanlar korsan olarak bu işi yapmış oluyorlar. Biz kesinlikle korsana karşıyız. Bunun savaşını El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanımız Nuri Gülyüz ile birlikte vereceğiz. Allah’ın izniyle korsanla mücadeleyi kazanacağız. Kimsenin emlakçılarımızın hakkını yemesine müsaade etmeyeceğiz. Tüm esnaflarımız evraklarını tamamlamak zorundadır. Bugünden itibaren mücadelemize başladık. Şuanda tespit aşamasındayız. Tespitlerimizden sonrada korsanları vergi müfettişlerine vereceğiz. Bunun görüşmelerini de defterdarımızla yaptık”

“ESNAFIMIZIN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYECEĞİZ”

Desteklerinden dolayı Karma Esnaf Odası Başkanı Hakan Albayrak’a teşekkür eden ELZEM-DER Başkanı Nuri Gülyüz’de, “Hakan Albayrak başkanımız sektörümüz için önceden çok mücadele etmiş birisidir. Başkanımızla Karma Esnaf Odası seçimleri öncesi görüşmemizde seçilirsen sizlerden çok isteğimiz olacak demiştik. Odamıza seçilen başkanımız şuanda yanımızda olduğunu göstermiştir. Biz her platformda korsanla mücadele söylüyoruz. Bugün işletmesini ziyaret ettiğimiz esnaflarımızın verilmiş emeği görüyoruz. Bugün ziyaret ettiğimiz esnafımız tüm evrakları tamam bazı korsan emlakçıların hiçbir belgesi yok. Sadece sosyal medyadan paylaşım yapıyor. Biz yıllardır ticaret yapıyor kendimize şirket ve grup diyemiyoruz ama bir kartvizit bastırmış sosyal medya hesaplarından emlakçılık yapıyor. Bu tür adamlar kendilerine emlakçı diyorsa tüm evrakları tam olan esnaflarımız ne oluyor. Biz bu yola çıktığımızda şunu söyledik esnafımızın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Ben evrakları tam olan esnaflarımız çok teşekkür ediyorum. Biz korsanın takipçisi olacağız. Bugünden itibaren Hakan Albayrak başkanımla sahada olacağız. Biz ilimizde bulunan tüm emlakçılarımızı ziyaret edeceğiz. Biz denetim konusunda kurumlarımızdan destek istedik. Eksik evrakı olanlar bilsin ki, evraklarını tamamlamasalar bir hafta sonra zabıta ekiplerimiz defterdarlık çalışanları işletmelerine gelecektir”

GERÇEK EMLAKÇILAR, KORSAN İSTEMİYOR

Emlakçı Eyüpcan Yerli, “Korsanla mücadele eden başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben vergimi veriyorum.100 metre işletmemde çalışanlarımla vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Aylık giderimiz 15.000 TL olmasına rağmen 50 TL’lik kartvizit bastırarak ben emlakçıyım söyleyenler var. Manavcıların, çay ocaklarının camlarında satılık arsa ve ev görüyoruz. Bunlar hiç biri vergi mükellefi değiller. Bu kişiler bizleri mağdur ediyorlar ve devletimizden vergi kaçırıyorlar. Buradan tüm esnaflarımız sesleniyorum. Bu işi korsan yapan kişileri Odamızı ve Derneğimize bildirmelerini istiyorum”

Ali Topsakal’da, “İşletme olarak uzun yıllardır hizmet vermekteyiz. Korsan emlakçıların işyeri olmadan mesleğimizi yapmaktalar. Bu durumdan esnaflar olarak çok mağduruz. Biz eşit şekilde rakiplerimizle yarışmak istiyoruz. Esnafların; vergi kaydı olacak, yetki belgesi olması lazım işyeri olması gerekiyor. Bizler alıcı ve satıcı arasında garantörüz. Ayaküstü emlakçıların hiçbir güvenceleri yoktur. Bu tür kişilerden alınan gayrimenkullerde vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyorlar. Vatandaşlarımız kesinlikle gerçek emlakçılarla çalışması gerekiyor. Gerçek emlakçılar mutlaka derneğimize odamıza kayıt yaptırması gerekir. Evrakları eksik olan esnaflarımız biran önce tüm evraklarını tamamlasınlar ve ayakçılarla çalışmasınlar”

İhsan Akyel ise , “Biz kesinlikle korsan emlakçıların önüne geçmemiz lazım. Biz, Oda başkanımız ve dernek başkanımızla toplantılar yapıyoruz. Korsanların önüne geçmek için elimizden geleni yapacağız. Korsanla mücadele eden Karma Oda Başkanımız Hakan Albayrak’a ve El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nurü Gülyüz’e çok teşekkür ederim” dedi.