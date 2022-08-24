Korsan emlakçılara bundan sonra taviz yok

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz ve Karma Esnaf Odası Başkanı Hakan Albayrak korsan emlakçılara kesinlikle taviz vermeyeceklerini ve korsan emlakçıların isimlerini resmi kurumlara vereceklerini söylediler.

“KORSANLARIN İSİMLERİ RESMİ KURUMLARA VERİLECEK”

Karma Esnaf Odası Başkanı Hakan Albayrak, korsan emlakçılara kesinlikle bundan sonra taviz vermeyeceklerini ifade ederek “Nuri Gülyüz Başkanım derneklerini kurdukları günden itibaren korsanla mücadelede en önde geliyor. Kendisinin mücadelesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Artık bu korsanların bitmesi gerek. Nuri Başkanımızla yaptığımız istişare neticesinde korsanları resmi kurumlara kesinlikle ileteceğiz. Önüne gelen nasıl emlakçılık yapıyor. Bunlar neden bu işi yapıyor ve bunlara kim göz yumuyor. Biz, buradan resmi kurumlara seslenmek istiyorum. Kimin üstüne ne düşüyorsa elinden geleni yapmasını istiyoruz. Korsanda Devletimizin çok büyük zararları var. Elazığ’da günde 100 tane tapu işlemi oluyor. Bunların çoğu korsan. Biz, acaba esnaflarımıza neden yetki belgesi veriyoruz. Diğer belgelerini neden veriyoruz. Esnaflarımız neden işyeri açıyor BAĞ-KUR primlerini ödüyor. Artık emlakçı esnafımızın dayanacak gücü kalmadı. Korsanın bitmesi için gereken ne varsa yapılsın. Son kez biz bu açıklamayı yapmak istedik. Artık yarından itibaren kim korsan emlakçılık yaptığını görürsek ve duyarsak defterdarlığa kendi elimle vereceğimi bilsinler. Mağduriyet yaşayacak kişiler ben bilmiyordum duymadım demesin. Allah’ın izniyle yarından itibaren korsana büyük bir savaş açıyoruz. Bu konuda elimizden gelenide yapacağız. Korsana kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Korsan olan tüm kişileri gerekli mercilere ileteceğiz. Bir kişi bir internet sayfası kuruyor satılık ev, kiralık ev ilanları atıyor böyle bir şey olabilir mi? 6 aydır oda başkanıyım sürekli olarak uyarıyordum korsanları şimdi söylüyorum yarından itibaren korsan isimleri gerekli mercilere ileteceğim. Korsanlara şunu söylemek istiyorum, ya bu işi bırakacaksınız ya da hakkı ile bu işi yapacaksınız”

“SORUNLARIMIZ ÇÖZÜLMÜYORSA BAŞKANLIK YAPMAMIN ANLAMI YOK”

Korsanla mücadelede herkes üzerine düşeni yapmak zorunda olduğunu ifade eden El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz; “Derneğimizi kurduğumuzdan itibaren söz hakkı bize geçtiği zaman korsanlarla emek hırsızlarından bahsettik. Korsanı biz söyledik biz duyduk, biz anlattık biz dinledik. Korsan ibaresinden artık bıktık Bugün sabah evimden çıkmadan birçok emlakçı kardeşimiz bana ulaştı “Başkanım daha iş yapamıyoruz, evimize ekmek götüremiyoruz” söylemlerinde bulundular. Bende Karma Esnaf Odası Başkanımız Hakan Albayrak Başkanımızı aradım. Sorunu kendisine bir kez daha ilettim. Biz esnaflarımızın sorunlarını Karma Esnaf Odası Başkanımıza ileteceğiz. Oda üst kuruluşlara iletecektir. Biz gerek dernek olarak gerekse Karma Esnaf Odamız korsanla mücadele konusunda üstümüze düşeni yaptık. Özellikle Hakan Başkanım görevi devraldıktan sonra güzel çalışmalar yaptığımıza inanıyorum. Bu konuşmamdan dolayı tepki alacam ama ben bir gün basım açıklamamda şu ifadeye yer vermiştim “Biz başkanlar, biz yöneticiler söylemlerimizle yaptıklarımız bir birine uyduğu zaman gerçek başkan gerçek yönetici olmuş oluruz. Birileri bize tepki gösterecek diye, birileri bizlere kapılarını açmayacak diye sözlerimi esirgeyecek değilim. Ben esnaflarımın sorunlarını çözüm noktasına taşıyamayacaksam buradan söz veriyorum,3 aya kadar denetim birimleri sahada benimde sahada esnaf gezecek. Ya da biz bunu üst mercilere taşıyacağız. Ben bu konuda başarılı olamazsam. Ben görevimi bırakacağım. Ben 2 yıldan fazladır korsan korsan söylüyorum. Sektörümüz çok başı bos bir sektör haline geldi ki. Emlakçılık yapan sayısı 1500 kişi, emlakçılar odası kurmak için gerekli sayı 500’dür.Eğer bu sayısı biz bulamıyorsak kimse kusura bakmasın; gerek odaların, gerek birliğin, gerek denetim birimlerinin eksikliğidir. Bu benim eksikliğim değildir. Burada birileri görevini tam yerine getirmiyordur. Ben esnafımdan şu tepkiyi alıyorum. Esnaflarımız bu iş düzelmeyecekse bizlerde odadan kaydımızı silelim. Maliyeden kaydımızı silelim. Zaten korsan bizden iyi iş yapıyor bizde korsan bu iş yapalım. Şuanda odamıza kayıtlı 300’den fazla esnafımız var.118 tane yetki belgesi olan esnafımız var. Yetki belgesi olmayan esnafımız olabilir ama tüm esnaflarımız vergi mükellefi olmak zorunda.300 esnafımız tezgâhını ayakta tutmak için mücadele ederken kartvizitle esnaflık yapanlarda var. Böyle başıboş sektör olamaz. Ben dükkanımın kapısı önünde yağ, peynir ve sebze satabiliyor muyum satamıyorum ama yağ, peynir ve sebze satanlar daire satabiliyor. Bunlara bu özgüven nerden geliyor. Üzülerek söylüyorum, bu eksik idarecilerimiz eksikliğinden geliyor. Eline almışlar mikrofonu almış ben başkanım, onunla bununla fotoğraf çekiyor.4 sene sonraki seçimin çalışmasını yapıyorlar. Sonuç, olarak esnafa ne faydanız oldu mu sorarlar tabi ki” dedi.