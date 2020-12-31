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  • Koronavirüsü yenen Jandarma personelleri bağışçı oldu  
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Giriş Tarihi : 31-12-2020 13:30   Güncelleme : 31-12-2020 13:30

Koronavirüsü yenen Jandarma personelleri bağışçı oldu  

Elazığ'da  Koronavirüsü (Covid-19) yenen jandarma personelleri, immün plazma bağışında bulundu.  

Koronavirüsü yenen Jandarma personelleri bağışçı oldu  

İl Jandarma Komutanlığı'nda koronavirüsü yenmeyi başaran jandarma personelleri yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için immün plazma bağışçısı oldu. İmmün plazma bağışında  bulunan 5 jandarma personeline  Jandarma Albay Ali Yıldız'da  Bölge Kan Merkezi'ne giderek eşlik etti.Covid-19'u yenen personeline örnek olan  Jandarma Komutanı Yıldız'da kan vererek, bağışta bulundu.

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