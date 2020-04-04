Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş `Koronavirüs sebebiyle devletten nasıl nakit yardım alınır ` başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazının detayları...

Ödemeler doğum yılının son rakamına göre 1 Nisan 2020 günü başladı. 5 Nisan 2020 günü ise tamamlanacaktır. Buna göre doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara 1 Nisan`da, 1 ve 6 olanlara ayın 2`sinde, 2 ve 7 olanlara ayın 3`ünde, 3 ve 8 olanlara ayın 4`ünde, 4 ve 9 olanlara ise aynı ayın 5`inde yapılacaktır. PTT Kartı olan vatandaşlarımız, 1.000 TL`lik desteği tüm kamu bankalarının ATM`lerinden komisyonsuz olarak çekebilecektir.

Bahse konu nakdî sosyal yardımların dağıtılmaya başlanması nedeniyle kaydı olmayan ya da bu yardımları alamayan çok sayıda okuyucumuz kendilerinin de muhtaç olduğunu bu yardımlardan nasıl yararlanabileceklerini sormaktadır.

BULUNDUĞUNUZ İLDEKİ BU VAKFA BAŞVURUN

Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak için resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurmanız gerekmektedir.

Başvurunuz üzerine; hane içinde kişi başına düşen geliri 701,32 TL'den (net asgari ücretin 1/3'ünden) daha düşük geliri olanlara aile yardımları yapılmaktadır. Hane dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenmektedir.

Daha önceden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına hiç başvuru yapmamış ya da hane içinde kişi başına düşen geliri 701,32 TL'den (net asgari ücretin 1/3'ünden) daha yüksek olduğu belirlenmiş olanlar maalesef nakdî yardım ve aile yardımlarından faydalanamamaktadır.

Adres değişikliği olması hâlinde bu durumun da sosyal yardım alınan vakfa bildirmesi gerekmektedir. Bu nedenle de yardım çıkmamış olabilir.

İTİRAZ VE ŞİKÂYET EDİLECEK MERCİLER

Sosyal yardımlar resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılmaktadır.

Sosyal yardımlar için muhtaç olmadığınız dolayısıyla size yardım yapılmayacağı yönünde karar verilmiş ancak siz muhtaç olduğunuzu düşünüyorsanız ilçede ikamet ediyorsanız Kaymakamlığa, ilde ise Valiliğe durumunuzu özetleyen bir dilekçe ile itiraz edebilir ya da diğer şikâyetlerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına da başvuruda bulunmak mümkündür.