Koronavirüs ile mücadelede yeni kararlar açıklandı

Elazığ Valisi Erkaya Yırık başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

İl Hıfzıssıhha Meclisi Elazığ Valisi Erkaya Yırık başkanlığında toplandı. Toplantıda Elazığ'da uygulanacak olan yeni tedbirler görüşülerek karara bağlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeler kapsamında İl Hıfzıssıhha Meclisi’nde şu kararlar alındı; Elazığ Valiliği’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada,

1-İlimizde köylerde ve/veya sokaklarda yapılacak düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin bir gün ile sınırlandırılmasına, etkinliklerin 10.00-24.00 saatleri arasında yapılmasına, sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uygun şekilde hareket edilmesi konusunda gerekli tedbirlerin alınmasında düğün sahibi ve mahalle/köy muhtarının sorumlu kılınmasına,

2- Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak toplu asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) ilimizde hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil, akraba, tanıdık, arkadaş vb. hariç olmak üzere ) katılmasına izin verilmesine,

3- İlimizde askerlik yükümlülerinin, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek şekilde uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair ilgili genelge ekinde yer alan taahhütname alınmasına, askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin Valiliğe bildirilmesine,

4- Valilik, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerinin bilgilerini kişilerin teslim olacağı askeri birliğine bildirmesine,

5-Yukarıda belirtilen konuların Kolluk Birimleri tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

6-İlimiz farklı bölgelerinde Toplu Konut İdaresi(TOKİ) tarafından yapımı devam eden inşaat şantiyelerinde çalışan işçilerin Koronavirüs pozitif vaka temaslılarının Karakaya Spor Lisesi pansiyonunda izole edilmesine,

7-Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince 3.150 TL idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.