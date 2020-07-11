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Giriş Tarihi : 11-07-2020 13:04   Güncelleme : 11-07-2020 13:04

Koronalı vatandaş terminalde yakalandı  

Memleketine gitmek için terminalde bulunan vatandaş yakalandı.

Koronalı vatandaş terminalde yakalandı  

Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) şüphesi nedeniyle karantinada kalması gereken bir kişi otobüs terminalinde fark edilip ambulansla hastaneye götürüldü.  

Alınan bilgiye göre, Karantinada kalması gerektiği öğrenilen  Covid-19 şüphesi bulunan bir kişi, memleketine gitmek için  Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne  geldi. Şahıs, polis ve zabıta ekipleri tarafından fark edildi. Terminalde durdurulan şahsın hastaneye götürülmesi için ekipler 112 Acil Komuta Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla şahsı alarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü.  Şahsın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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