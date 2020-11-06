‘Koronadan değil açlıktan öleceğiz’

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkanı Nihat Bozkurt esnafların yaşadıkları sıkıntılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Bozkurt; “Esnaflarımızın en az yanında 3-5 kişi çalışıyordu şimdi çalıştıramıyoruz. Belli bir süre sonra işletmelerimiz açılsa elamanda bulamayacağız. Çıkan elamanlarımız ya başka iş buldu ya da il dışına gittiler. 8-9 aydır kahveciler mağdur. Hani siyasetçilerimiz nerede? Kim geldi “derdiniz nedir?” diye sordu. Randevu talep ediyoruz randevu vermiyorlar. Hani kim bize sahip çıktı? Bu süreçte ne bir siyasi ne de bir kurum müdürü odamızı ziyaret etti. Kimse bunların derdi nedir diye sormadılar. İnşallah bu ortam düzelirse hangi parti olursa olsun fark etmiyor. Siyasiler seçim döneminde nasıl kahvehanelere gidip oy isteyecek. Biz koronadan ölmeyiz açlıktan öleceğiz”.

“ESNAFLARIMIZ BİZİ ARIYOR”

Başkan Bozkurt açıklamalarına şu şekilde devam etti; “Pandemi sürecinde verilen 1.000’TL’yi hiçbir esnafım almamıştır. Esnaflarımızın iban numaralarını da verdik. Listeleri de verdik kimse yardım almadı. Bu süreç dolayısıyla bizlere de tepki çok geliyor. Nasıl biz siyasetçiden ümit bekliyorsak esnaflarımızda bizden bekliyor. Esnaflarım nasıl siyasetçiye ulaşacak gece 12’de bizleri arıyor. Esnaflarımız “iş olmuyor” diye bizi arıyor, “neden bize sahip çıkmıyorsunuz” sitemlerinde bulunuyorlar. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama bizim elimizden de çok bir şey gelmiyor” dedi.