Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 17-03-2020 13:28

Korona virüsüne karşı işletmeleri bilgilendirdi  

Korona virüsünün Türkiye'ye sıçramasının ardından önlemler attırılarak devam ediyor.

Korona virüsüne karşı işletmeleri bilgilendirdi  

Elazığ'da zabıta ekipleri, son yayımlanan genelge ile faaliyetlerine ara verilen işletmeleri denetleyerek hem bilgilendirdi, hem de tebligatta bulundu.  

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayımlanan genelge ile gece 24.00'dan sonra bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Elazığ'da da faaliyetlerine ara verilen işletmeler belediye Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı  ekipler tarafından tek tek kontrol edildi. Ekipler kontrol ettikleri işletmelere hem tebligatta bulundu, hemde bilgilendirme yaptı.

Ülke genelinde tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, müzikli lokanta kafe, gazino, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süre ile durdurulma kararı alınmıştı.

ETİKETLER: elazığ korana elazığ korana tetbirleri
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2534
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2525
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA