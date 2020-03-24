Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor  

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsüne karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeniyle her yerde olduğu gibi Türkiye'de de alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor.Bir taraftan vatandaşlar bilgilendirilirken, diğer taraftan ise belediyeler başta olmak üzere tüm kurumlar dezenfekte çalışması yapıyor.Elazığ Belediyesi'ne bağlı ekipler de yoğun olarak kullanılan 112 Acil Komuta Merkezi, çağrı merkezleri, ambulanslar,aile hekimlikleri, polis merkezleri, TOKİ irtibat büroları, muhtarlık ofisleri ve cami lavabolarını dezenfekte etti.

Öteyandan toplu ulaşım araçları başta olmak üzere cadde, sokak, meydan, parklar, otobüs durakları, çocuk oyun alanları gibi vatandaşın yoğun olarak kullandığı alanlar da sürekli ilaçlanarak dezenfekte çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Ülke olarak yürütülen korana virüsle mücadele çalışmaları kapsamında kendilerinin de dezenfekte çalışmalarını en etkin şekilde sürdürdüklerini aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları," Ekiplerimiz 7/24 sahada dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyorlar. Ancak bu mücadele toplum olarak topyekun vermemiz gereken bir mücadeledir. Tüm alışkanlıklarımızı bir süreliğine bir kenara bırakarak, Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda bir yaşam biçimine entegre olmalıyız. Özellikle fiziksel temastan kaçınma, sosyal mesafeyi koruma, kalabalık ortamlarda bulunmama ve hijyen kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor. Hep birlikte belirlenen kurallara uyduğumuz sürece inanıyoruz ki bu zor günleri atlatacağız” dedi.