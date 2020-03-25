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Giriş Tarihi : 25-03-2020 19:59

Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları  

Elazığ'da korona virüsüne karşı başlatılan ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.  

Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları  

Çin'de ortaya çıkıp dünyayı saran korona virüs nedeniyle, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da alınan tedbirler kapsamında düzenli olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapılıyor. Belediye Temizlik ve Veteriner İşleri Müdürlükleri kentin bir çok noktasında sürdürdüğü çalışmalar kapsamında konteyner kentler ile çöp konteynerlerinde de çalışma yaptı. Ekiplerin bu kapsamda çöp konteynerlerini çöplerin alınmasının ardından yıkayıp, dezenfektanlarla ilaçlama gerçekleştirdiği bildirildi.

24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından kentin farklı noktalarına kurulan konteyner kentlerde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Depremzedelerin yaşamlarını sürdürdüğü konteyner evlerin çevreleri ve parkları dezenfekte edildi. Belirli aralıklarla bu çalışmaların yapıldığı aktarıldı. Öteyandan kentte her gün toplu taşıma da kullanılan araçların dezenfekte çalışmasının ise düzenli olarak yapıldığı kaydedildi.

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