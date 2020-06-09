Çin’de başlayan tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüs birçok sektörü olumsuz yönde etkiledi. Virüs bazı sektörlerinde önemini arttırdı.

Korona virüs tüm Dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkisi altına aldı. Virüs sonrası dezenfekte ve ilaçlama konusunda firmalar ve vatandaşların dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları artarak devam etti.

Elazığ’ın önemli ilaçlama ve dezenfekte firmaları arasında yer alan Alfa Çevre Sağlığı firması işletme sahibi Mehmet Alpan, dezenfekte ve ilaçlama konusunda vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulunarak “Korona virüsten sonra dezenfekte ve ilaçlamanın önemi arttı” dedi.

“FİRMA OLARAK BÖLGEYE HİZMET VERİYORUZ”

İşletmeleri hakkında bilgi veren Alfa Çevre Sağlığı firması işletme sahibi Mehmet Alpan; “2013 yılından buyana Elazığ Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Malatya ve Tunceli illerimizde hizmet vermekteyiz.

“Bölge genelinde otel, lokanta, kafe, restoran, fırın, fabrikalar, site ve daire ilaçlamaları yapıyoruz. Ayrıca resmi kurum ve kuruluşlarımıza hizmet veriyoruz. Kullandığımız ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ürünlerdir. İsteyen vatandaşlar ilaçları bizlerden temin edebilir. Hizmet verdiğimiz müşterilerimize 3 ay garanti veriyoruz”.

“VATANDAŞLARIMIZDA DEZENFEKTE VE İLAÇLAMA KONUSUNDA BİLİNÇLENDİ”

Korona virüsten sonra sektörlerinde işlerinin arttığını ifade eden Mehmet Alpan; “Virüsten dolayı Türkiye geneli olumsuz etkilendi. Ama bizim sektörde işler katlama oldu. Vatandaşlarımızda virüs sonrası ilaçlama ve dezenfekte konusunda bilinçlenme oldu. Fabrikalarda, hastanelerde ve otellerde ilaçlama ve dezenfekte konusunda hassasiyet arttı.Dezenfekte işleri rutin olarak haftada bir, insan yoğunluğunun çok olduğu yerlerde 3 günde bir, fabrikalarda hafta da bir mutlaka yapılması gerekmektedir”.

“İLAÇLAMA VE DEZENFEKTE BİR BİRİNDEN ÇOK FAKLI İKİ KAVRAMDIR”

Alfa Çevre Sağlığı firması işletme sahibi Mehmet Alpan; “İlaçlama ve dezenfekte bir birinden çok faklı iki kavramdır. İlaçlama kimyasal gurubuna giriyor. Dezenfekte hijyen gurubuna giriyor. İlaçlamada haşere ve kemirgen kontrollerine giriyor. Ama dezenfekte anti bakteriyel grubuna giriyor.

Korana virüs çıktıktan sonra genel anlamda her yerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız ilaçlama ve dezenfekte konusunda çok bilinçlendi. Şimdi vatandaşlarımız, sitelerini, evlerini ve işyerlerini ilaçlama çalışması yaptırıyorlar. Kurumlarımızda eskiye oranda daha çok ilaçlama yapıyor. Yılın nisan ayından sonra böcek popülasyon daha çok yoğun olur. Bu mevsimden sonra ilaçlama çalışmaları başlanılır. Fare ve haşere ilaçlamalarını vatandaşlarımız yılda iki kez ilaçlama çalışması yapmaları gerekmektedir.

Alfa Çevre ve Sağlık firması olarak tüm ilaçlama çalışmalarında yaz mevsimi boyunca bu yıl yüz 10 indirim uyguladık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla firmamızda ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirebilir”.