Korona virüs sonrası kelle paçaya ilgi arttı

Dünyayı etkisine alan korona virüs salgınının Türkiye'de yaygınlaşması ile birlikte, bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen kelle paça gibi sakatat ürünlerine talep 2 kat arttı.

Dünya genelinde 120 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan korona virüsün Türkiye'de de artmasının ardından salgına sıkı tedbirler alınırken, vatandaşlar da özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek yiyeceklere, dengeli ve sağlıklı beslenmeye yöneldi. Önlemlerini artıran vatandaşlar ise kış aylarında daha çok tercih edilen sakatattan yapılan çorbaları daha çok tüketmeye başladı. Bu çorbaların başında ise uzmanların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve virüsten koruduğunu savunduğu kelle paça geliyor.

Malatya'da Demirciler Çarşısı'nda kelle paça ütüleme işi yapan esnaflar bu ara yoğun mesaide. Temizledikleri koyun kelle paçaları demir dövülen ocakta 'Ütüleme' diye adlandırılan işlemden geçiren esnaflar kelle paçaları 35 TL’ye satıyor.

Uzun yıllardır bu işle uğraşan Ahmet Yurtçu, korana virüs nedeniyle vatandaşların bugünlerde yoğun talebi olduğunu belirterek "Kelle paçanın sağlık açısından birçok hastalığa faydası olduğu biliniyor. Uzmanlar kelle paçanın faydalı olduğunu ifade ediyorlar. Ameliyattan çıkan hastalara da tavsiye ediyorlar" dedi.

Kelle almaya gelen Resul Uluca isimli vatandaş ise 'Kelle paça çorbasının uzmanlar tarafından faydalı olduğu söyleniyor. Ben de ayda bir defa alıyorum, faydasını gördüm. Fiyatı da uygun 35 TL” şeklinde konuştu.