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Spor
Giriş Tarihi : 07-12-2020 08:13   Güncelleme : 07-12-2020 08:13

Korona virüs kaptı takımı ile yollarını ayırdı   

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden B. Elazığ İl Özel İdare’nin Amerikalı pivotu Ariel Atkins, Covid-19’a yakalandı, kulübü ile anlaşarak yollarını ayrıldı.

Korona virüs kaptı takımı ile yollarını ayırdı   

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden B. Elazığ İl Özel İdare’nin Amerikalı pivotu Ariel Atkins, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada gittiği ülkesinde korona virüs kaptı. Karantina sürecinde olan oyuncu Türkiye’ye dönmeme kararı aldı. Kararını kulübe ileten oyuncu ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı. 

Kulüpten  yapılan açıklamada; “Ülkesinde yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından devam eden pandemi sebebiyle bir müddet ülke dışına çıkmak istemeyen oyuncumuz Ariel Atkins ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir” denildi.  

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