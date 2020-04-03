Korona virüs Elazığ’da yapılacak konutları etkileyecek mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber'de Elazığ’la ilgili açıklamalarda bundu.

Bakan Kurum;“24 Ocak Elazığ’da 6.8 şiddetinde deprem yaşadık. Depremde 41 vatandaşımızı kaybettik. Depremin ardından Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Bakanlarımızla hemen Elazığ’a gittik. Depremden sonrası 1 ay yakın Elazığ’daydık. Elazığ’da merkezde yaklaştık 19 bin bağımsız bölümün çalışmasını başlattık. Yerinde dönüşümler yapıyoruz. Mustafapaşa, Abdullahpaşa ve Sürsürü Mahallerinde binaları yerinde yapıyoruz. Hemen çalışmalara başladık. 1 yıl içinde vatandaşlarımızın evlerini vereceğimizi söyledik .Biz söylediğimiz gibi 1 yıl içinde konutları teslim edeceğiz.11 adet binanın temelleri atıldı.Etaplar halinde ihalelerimiz devam ediyor.İnşallah 1 yıl içinde etaplar halinde vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz.