06 NİSAN 2020 Pazartesi 13:14
Diyarbakır
Giriş Tarihi : 06-04-2020 12:54

Korona can almaya devam ediyor

Komşu şehirde 2 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti

Korona can almaya devam ediyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Silvan'da ikamet eten 68 yaşındaki S.T. ile 80 yaşındaki Y.T., yüksek ateş ve karın ağrısı şikayeti ile Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki hasta da izole edildikten sonra Diyarbakır'a sevk edildi. Burada tedavilerine başlanan iki kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 80 yaşındaki Y.T.'nin Irak'tan gelen oğlu A.T.'nin de korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilirken, 68 yaşındaki S.T.'nin aile bireyleri karantinaya alındı. Cenazeler Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi Gaza Tope Mezarlığında toprağa verildi.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Uslu, korona virüs testleri pozitif çıkan iki kişinin Diyarbakır'a sevk edildiğini söyledi. Kaymakam Uslu, "Tedavileri devam eden iki Silvanlı hemşehrilerimizin maalesef hayatını kaybettiği haberini aldık. Haberi üzüntü ile karşıladık. Vatandaşlarımız Silvan'da defnedildi. Vatandaşlarımızdan ricamız evlerinde kalıp sokağa çıkmamalarıdır. Evde kal Silvan diyoruz" dedi

ETİKETLER: diyarbakır haber diyarbakır haberleri diyarbakır korana vefat
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA