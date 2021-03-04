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Giriş Tarihi : 04-03-2021 20:48   Güncelleme : 04-03-2021 20:48

Korgeneral Osman Erbaş ve 9 askerimiz şehit oldu

Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu öğrenildi. 

Korgeneral Osman Erbaş ve 9 askerimiz şehit oldu

Alınan bilgiye göre, bugün Bingöl'den 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit oldu, 4'ü ise yaralandı. Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu  Komutanlığını yürütüyordu. 

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