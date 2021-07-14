Korgeneral Hulusi Sayın Lisesi’nin ismi neden değişti!

Binlerce öğrencinin mezun olduğu Korgeneral Hulusi Sayın Lisesi’nin ismi değiştirildi.

24 Ocak 2020 günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Korgeneral Hulusi Sayın Lisesi yıkılarak yerine yeni bina yapıldı.

Binanın bitmesiyle Korgeneral Hulusi Sayın Lisesi olan okulun adı, Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

İstasyon Caddesi söylenince akla gelen Korgeneral Hulusi Sayın Lisesi artık Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak anılacak.

Elazığlı olan Korgeneral Hulusi Sayın ismi verildiği okulda kaldırılmasına Elazığlı vatandaşları derinden üzdü.

Okula yeni isminin yer aldığı tabela asıldı. Okulda mezun olan öğrenciler ve vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken yüklenici firmanın isteği üzerine Korgeneral Hulusi Sayın Lisesi, Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu dile getirdiler.

Yetkililerden, uzun yıllar ilimize hizmet veren Korgeneral Hulusi Sayın Lisesi’nin ismi neden değiştirildiğini sormak istiyoruz ve ELİYGAD olarak konunun takipçisi olacağımızı söylemek istiyoruz.

Hemşerimiz Korgeneral Hulusi Sayın Kimdir?

Korgeneral Hulusi Sayın, 28 Nisan 1926, Yılında Elazığ'da doğdu

Paşamız, Elazığ Hal Köyü doğumludur. Babası Başkomiser Bekir Bey, Annesi Gülizar Hanım’dır. Üstün hizmet ve cesaret madalyaları ile ödüllendirilmiştir. 8 kardeşi olan ve tamamı üniversite mezunudur.

1945 yılında Maltepe Askeri Lisesi'nden, 1948 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1964 yılında Harp Akademisi'nden mezun oldu. 1974 yılında Tuğgeneral, 1978 yılında Tümgeneral ve 1983 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti. Olağanüstü Hal Bölgesi'nde oluşturulan Asayiş Birlikleri Kolordusu Komutanlığından 1 Eylül 1989 tarihinde emekli oldu.

Başbakanlık başmüşavirliği görevini yürütürken 30 Ocak 1991 tarihinde Ankara'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Gazeteleri arayan bir kişi eylemi yasa dışı Dev-Sol Silahlı Devrim Birlikleri Örgütü adına üstlenirken, Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican ise olay yerinde Kürdistan Ulusal Kurtuluş örgütü'nün bir bildirisinin bulunduğunu açıkladı.

Haber: ELİYGAD