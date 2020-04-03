Korana virüste hangi ilde kaç kişi vefat etti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde vakaların illere dağılımını gösteren haritayı paylaştı.

EN ÇOK CAN KAYBININ OLDUĞU İL İSTANBUL

Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya olurken, en çok can kaybının olduğu iller ise İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli olarak sıralandı. Türkiye'de şu anda sadece 25 ilde can kaybı yaşanmadı. Hayatını kaybedenlerin %80'i 60 yaş üstü oldu.

PEKİ HANGİ İLDE KAÇ CAN KAYBI VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta başında illerdeki vaka sayılarını açıklamıştı. Bugün ise ilk kez il bazlı ölüm sayılarını verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından can kaybının dağılımını gösteren harita da kamuoyu ile paylaşıldı.

İşte illerin can kayıpları:

İstanbul 210

İzmir 27

Ankara 11

Edirne 3

Tekirdağ 2

Çanakkale 3

Balıkesir 6

Bursa 8

Sakarya 4

Kocaeli 14

Zonguldak 12

Manisa 2

Denizli 3

Muğla 5

Uşak 4

Kütahya 1

Eskişehir 5

Afyonkarahisar 1

Isparta 2

Antalya 4

Adana 4

Osmaniye 2

Karaman 1

Yozgat 3

Sivas 1

Kayseri 4

Konya 11

Bartın 1

Karabük 1

Çankırı 1

Çorum 1

Amasya 1

Kırıkkale 1

Ordu 1

Samsun 4

Sinop 3

Giresun 3

Trabzon 9

Bayburt 1

Erzincan 2

Elazığ 1

Rize 3

Gaziantep 1

Kahramanmaraş 1

Şanlıurfa 1

Adıyaman 2

Malatya 5

Elazığ 1

Diyarbakır 2

Batman 1

Mardin 4

Kars 2

Van 2