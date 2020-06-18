Köprülü Kavşak yıkılmayacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Köprülü Kavşağın yıkılmayacağını söyledi.

Ramazan Bayramı Elazığ ziyareti sonrası Köprülü Kavşağın yıkılacağını duyuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugünkü ziyaretinde kavşağın yıkılmayacağını duyurdu.

Kurum, “Bayram sonrasında ki ziyarette Rüstem paşa mahallesindeki köprü, buradaki ilgili altyapı ve kentsel dönüşüm genel müdürlüğü çalışma yaptı ekipler yeni bir fizibilite ile yeni yapılacak imarda binaların çekme mesafelerini köprüden uzaklaştırmak şekliyle köprüyü koruyacak plan düşünüyoruz. Köprüyü verimli hale getireceğiz. En güzel şehircilik örneğini de Elazığ’da yapacağız” dedi.