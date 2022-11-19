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GÜNCEL
Giriş Tarihi : 19-11-2022 12:59

Köpeklerin saldırısına uğrayan 2 koyun telef oldu   

Elazığ’da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 koyun telef oldu.   

Köpeklerin saldırısına uğrayan 2 koyun telef oldu   

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Karapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ruşen Akbulut sabah ağıldan çıkardığı koyunlarını  otlatmaya götürürken, başıboş  köpeklerin saldırısına uğradı. Koyunların her bir bir yere dağılırken Akbulut ise korkarak kaçtı. Köylülerin yardıma koşması ile köpekler uzaklaştırılırken, saldırıya uğrayan 2 koyunun telef olduğu öğrenildi. Akbulut, geçen haftada yine köpeklerin saldırısına uğradıklarını ve 3 koyununun telef olduğunu ifade etti. 

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