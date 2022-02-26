Görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

Haberin Videosu : Köpekler ve kurtlar beraber geziyor

Elazığ’da iki çoban köpeğinin kurtlarla birlikte gezdiği anlar kameralara yansıdı. Elazığ’da Can Cebeci isimli bir vatandaş görenleri hayrete düşürecek görüntüler kaydetti. Keban Baraj Gölüne balık tutmaya giden Cebeci, kurt sürüsü ile karşılaştı. Oltasını kontrol etmek isterken birden kurtları ve yanlarında ki çoban köpeklerini görünce gözlerine inanamadı. Normalde kurtların saldırması gereken çoban köpekleri kurtlarla birlikte geziyordu. Kurtlar ve köpekler daha sonra birlikte gözden kayboldu.

Can Cebeci, “Akşama doğru suya olta atmaya gelmiştim. Birden kurt sürüsünün ortasında kaldım. Bir kurt önümden geçti bir diğer kurt beni fark edip diğer taraftan gitti. Siz siz olun doğa da tedbirleri hiçbir zaman kenarda bırakmayın. Bir anda böyle sürprizler olabiliyor” dedi.