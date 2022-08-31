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Giriş Tarihi : 31-08-2022 11:36

Köpekler kümese 35 tavuğu telef etti   

Elazığ'da bir kümese giren sokak köpekleri, 35  tavuğu telef etti.  

Köpekler kümese 35 tavuğu telef etti   

Olay, Beyyurdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meral Demirpolat'a ait kümese gece saatlerinde başı boş köpekler girdi. Kümeste bulan 35  tavuğu boğarak telef eden köpekler, daha sonra gözden kayboldu. Sabah kümese giden Meral Demirpolat, kümesinde bulunan tavukların hepsinin telef olduğunu gördü. Demirpolat, daha öncede 40 tavuğunun yine köpekler tarafından telef edildiğini ifade etti. 

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