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Giriş Tarihi : 10-11-2022 14:49

Köpekler koyunları telef etti

Elazığ’da köpeklerin saldırısına uğrayan 3 koyun telef oldu, çoban ise canını zor kurtardı.  

Köpekler koyunları telef etti

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Karapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ruşen Akbulut sabah ağıldan çıkardığı 41 koyununu  otlatmaya götürürken, başıboş 10 tane köpeğin saldırısına uğradı. Koyunların her bir bir yere dağılırken Akbulut ise korkarak kaçtı. Köylülerin yardıma koşması ile köpekler uzaklaştırılırken, saldırıya uğrayan 3 koyunun telef olduğu öğrenildi.  
Ruşen Akbulut:  “Karapınar köyünde oturuyoruz. 41 koyunum var. Sabah saat 9 da koyunlarımı ahırdan çıkardım. Evimin aşağısında çayırlıkta otlatıyordum ki, saat 11 gibi çayırlıkta aniden Karakoçan yönünden gelen köpeklerin saldırısına uğradık.  Koyunlarım her biri bir tarafa kaçıştı, bende korkudan kaçtım. Ayağımdan platin var, taşlara takıldım düştüm. Benim bağırmama ve  köpeklerin seslerine köylüler yardımımıza koştu. 3 koyunumu  parçaladılar. Nerdeyse beni de parçalayacaktılar. Çok korktum” dedi. 

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