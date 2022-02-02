O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Haberin Videosu : Köpeğin karla zorlu mücadelesi

Tunceli’de bir köpeğin karla mücadelesi cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.Tunceli, son yılların en çetin kışlarından birini yaşıyor. Kent merkezinde kar kalınlığı bir metreye yaklaşırken başta Ovacık olmak üzere ilçelerde iki metreyi geçmiş durumda. Kar yağışı sadece insanların değil hayvanların hayatını da olumsuz etkiliyor. Bunun en bariz örneklerinden biri Ovacık ilçesinde yaşandı. İlçede bir köpek, iki metreye aşan karda sürünerek ilerlemeye çalışırken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Köpek, uzun uğraşlardan sonra yoğun kardan kurtularak ana yola girip gözden kayboldu.