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  • Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole yuvarlandı 
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 07-03-2023 15:06

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole yuvarlandı 

Elazığ’da, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole yuvarlandı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole yuvarlandı 

Olay, Karakoçan ilçesi Sarıcan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki otomobilin önüne seyir halindeyken köpek çıktı. Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan M.K ve F.Ç yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 
 

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