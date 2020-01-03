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Giriş Tarihi : 03-01-2020 09:52   Güncelleme : 03-01-2020 09:57

Köpeğe çarpmamak için durdu traktör ona çarptı

Kazalar mobeseye yansıdı.

Köpeğe çarpmamak için durdu traktör ona çarptı

Elazığ ve Bingöl’de meydana gelen bazı kazalar kameralara saniye saniye yansıdı. Kaza görüntülerinden birinde köpeği fark eden sürücünün fren yapmasıyla arkadan gelen traktörün çarpması de yer aldı.Kameralara yansıyan görüntülerde, sürücülerin takip mesafesiyle birlikte trafik kurallarını ihlalleri ön plana çıktı.

Elazığ’da meydana gelen kazalardan en dikkat çekici olan ise traktörün otomobile çarpması oldu. Elazığ-Diyarbakır yolunda sokak köpeklerinin yolun karşısına geçtiği sırada hızla gelen bir otomobil, hayvana çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen traktör otomobile çarptı. Köpeğe hafifçe çarpan ve yoldan çıkan otomobil kaldırımdan aşağı indi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Elazığ’daki ikinci kazada ise, kavşakta dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle 2 aracın çarpışması kayıtlara geçti.Bingöl’de ise meydana gelen kazalardan ilkinde hızla gelen otomobil ile kavşaktan çıkan ticari aracın çarpıştığı yer aldı. İkinci kazada ise ters şeritte ilerleyen otomobil ile karşıdan gelen ticari taksinin çarpışması görüntülere yansıdı.

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