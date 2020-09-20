Kopan parmakları 6 saatlik operasyonla dikildi

Elazığ'da 4 çocuk annesinin kopan 3 parmağı, Fırat Üniversitesi Hastanesinde 6 saat süren operasyonla tekrar yerine dikildi.

Elazığ’da 4 çocuk annesinin patozda kopan 3 parmağı, zamanında hastaneye ulaştırılması sayesinde 6 saatlik operasyonla yerine dikildi.Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Serpil Yazıcı (46), geçtiğimiz hafta patoz makinesine fasulye atarken elini kayışlara kaptırdı. Kaza sonucu sol elindeki üç parmağı kopan Yazıcı, Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümüne kaldırıldı. Kopan parmakların olmadığını fark eden sağlık ekipleri, durumu aileye bildirip patozun içine düşen parmakları istedi. Bulunan parmaklar kısa sürede hastaneye ulaştırıldı. Parmakların zamanında ulaştırılmasıyla Yazıcı, 6 saat süren bir ameliyat geçirdi. Plastik Cerrah Doç. Dr. Serdar Altun ve ekibi tarafından mikrocerrahi ile 6 saatlik operasyonla Yazıcı’nın parmakları yerine dikildi.

Parmaklarının bir daha yeniden dikilerek aynı işlevi göreceğine inanamadığını belirten Serpil Yazıcı, "Olay, akşam saat 6 sıralarında oldu. Patoz makinesine fasulyeyi boşaltırken elimi kayışların arasına kaptırdım. Elimi çekerken bir şey keser gibi bir ses çıktı. Elimi çekince de artık kendimden geçmişim. Daha sonra ambulansla Elazığ’a getirildim. Parmaklarımın koptuğunu hissettim, hatta elimi gördüm. Açıkçası parmaklarımın yeniden yaşayacağını beklemiyordum, umudumu kesmiştim. Umutlu değildim ama şimdi çok mutluyum. Doktorlarımıza çok teşekkür ederim. Ameliyata girdim ve şu anda üç parmağım da yaşıyor, çok mutluyum” dedi.

“BİR SIKINTI OLMAZSA PARMAKLARINI KULLANABİLECEK DURUMA GELECEK”

Çok ince iş gerektiren bir vaka sonrası başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini aktaran Plastik Cerrah Dr. Hasan Emre Özdemir, “Hastamız 6 gün önce acil kliniğimize başvurdu. Üç parmağı kopmuş durumdaydı ancak parmakları yanında değildi. Biz de ailesinden parmaklarını getirmelerini istedik. Bunun üzerine hastanın üç parmağını çok kısa bir sürede getirdiler. Biz de hastayı acil olarak ameliyathaneye aldık. Ameliyat işlemi ise yaklaşık 6 saat sürdü. Mikrocerrahi altında mikroskop ile yaptığımız çok ince işler gerektiren bir ameliyat oldu. Ameliyat sonrasında da hastamızın üç parmağı da dolaşımı iyi bir şekilde ve yaşar durumdaydı. İki saat aralıklarla hastamızı kontrol ettik, parmaklarının durumu iyi. Bir sıkıntı yok, inşallah bundan sonra da bir sıkıntı olmazsa parmaklarını kullanabilecek duruma gelecek” diye konuştu.

"KOPAN UZUVLARI NEMLİ BİR BEZLE GETİRİN"

Uzuv kopması durumunda hasta yakınlarının dikkat etmesi gereken hususları da anlatan Dr. Özdemir, “Bu gibi uzuv kopmalarında 112 sağlık ekipleri kopan uzuvları ıslak veya nemli bir bezin içerisinde direkt buza temas etmeden korunabilir halde getiriyorlar. Bu uzuvlar ameliyat edilebilir ve kullanılabilir durumda oluyor. Bazen hastalar kendi araçlarıyla direkt acile getirmek istiyorlar. Bu durumda suyun içine konan ya da buza temas eden uzuvlar ameliyat edilme şansını kaybediyor. Bu hususta vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla hastaneye başvuruyorlarsa, kopan uzuvları korumak adına nemli bir bezle suyun içine koymadan, buza temas ettirmeden getirmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.