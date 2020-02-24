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Giriş Tarihi : 24-02-2020 13:43

‘Koordinasyon Toplantıları devam ediyor

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yaralar kentte hızlı bir şekilde sarılmaya devam ediyor.

‘Koordinasyon Toplantıları devam ediyor

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yaraların sarılması için her gün planlı bir şekilde bakanlık yetkilileri ve kurum müdürlerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapılıyor. Öteyandan vatandaşların da  hasar tespitleri ile ilgili itiraz süresi de devam ediyor.  

Bir taraftan depremzedelere ayni ve nakdi yardımlar yapılırken, diğer taraftan yıkım, kalıcı konut, geçici barınma merkezlerine yerleşim sürüyor. Her gün düzenli olarak AFAD Koordinasyon Merkezinde ise Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında yapılan çalışmalar istişare ediliyor. Devam eden koordinasyon toplantılarında bugün de yıkım, kentsel dönüşüm, konteyner kent ve sosyal yardım çalışmalarının tümüyle ele alındığı belirtildi.

İTİRAZ SAYISI 12 BİN 725'E YÜKSELDİ

19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 8 bin 519 yapı başta olmak üzere orta ve hafif hasarlı binalar için itiraz süreci 17 Şubat'ta başlatıldı. Şuanda 2 ilçe ve bir belde ile birlikte 18 noktada devam eden itiraz sürecinde başvuru sayısı 12 bin 275 olduğu bildirildi.

İtirazların tek tek kayda girildiği, ardından tekrar değerlendirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde görevlendirilen uzman ekiplere yönlendirildiği aktarıldı.

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