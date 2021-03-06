‘Kooperatifler aile şirketi değildir’

Elazığ Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkan Adayı Ahmet Doğan açıklamalarda bulundu.

Doğan;“Esnaf ve sanatkarlarımızın şunu iyi bilmesi lazım. Kooperatifler bir aile şirketi değildir. Bir şahıs işletmesi değildir. Bir kişiye ait işyeri değildir. Tamamen esnaf ve sanatkarların hizmetinde olan bir kuruluştur. Esnaflara kredi verilirken ayrım yapılması mümkün değildir. Böyle bir ayrım yapamazsınız. Sadece kredi verirken yasal süreçleri var o şartları taşıdıktan sonra esnaf sicile kayıtlı olduktan sonra her esnaf ve sanatkarımıza krediden faydalanması gerekir. Kooperatiflerin esnaf ayrımı yapması mümkün olamaz”.

“ESNAFLAR, KOOPERATİFLERİN ORTAĞIDIR”

Başkan Adayı Doğan; “Esnaf bankada müşteri, kooperatifte ise değil ortaktır. O kooperatife kayıtlı her esnaf o kooperatifin ortağıdır. Biz adaylığımızı açıkladığımızda söylediğimiz gibi kooperatifimizi ortaklarımızla birlikte yöneteceğimizi söylemiştik. Biz, o göreve geldiğimizde ömür boyu başkanlık yapmayacağız. Söylüyoruz, biz geldiğimizde iki dönem başkanlık yapacağız bir dönem yönetim kurulu üyeliği yaparız ondan sonra alttan gelen genç arkadaşlara görevi teslim ederiz. Orası kooperatif yönetiminin değil tamamen ortaklarınındır. Esnaf ve sanatkarların hizmet yeridir” dedi.