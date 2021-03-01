‘Kooperatifimizi ortak akılla yöneteceğiz”

Elazığ Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkan Adayı Ahmet Doğan açıklamalarda bulundu.

Başkan Adayı Doğan; “Biz şunu söylüyoruz, az olsun benim olsun değil çok olsun hepimizin olsun söylüyoruz. Hiç bir zaman esnaf ve sanatkârlarımızın işini zorlaştırmayacağız, kolaylaştıracağız. Devletimizin tanıdığı tüm imkânları esnaf ve sanatkarlarımızın hizmetine sunacağız ve onların yanında olacağız. Biz, Allah nasip ederse kazanırsak kooperatifimizi tek başımıza değil ortaklarımızla ve esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte yöneteceğiz. Zaman zaman ortaklarımızla yapacağımız toplantılarla sorunlara çözüm yolu bulacağız”.

“AMACIMIZ, ESNAFIMIZA HİZMET ETMEK”

Ahmet Doğan; “Ben neden kooperatif başkanlığına aday oldum. Ben bu işe yabancı birisi değilim. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından esnaf ve sanatkarlarımıza düşük faizle kredi kullanılması için TESKOMB’a bağlı kooperatifler aracılığıyla esnaflarımıza düşük kredilerden faydalanması amaçlanmıştır. Bunu yaparken de bir kamu bankası olan Halkbank görevlendirilmiştir. Biz de 29 yıl bu kredilerin verildiği bu bankada çalıştık. Görev yaptığımız yerlerde sürekli olarak esnaflarımızla iç içe olduk. Esnafımıza hizmet ettik. Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte de kooperatif başkanı olarak esnafımıza hizmet edeceğiz”dedi.