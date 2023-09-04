Kontrolden çıkan araç devrildi: 1 yaralı

Malatya’da yol çalışması yapılan bölgeye giren araç devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Malatya’da yol çalışması yapılan bölgeye giren araç devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi -Kuzey çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol çalışması yapılan bölgeye giren A. Ç. idaresindeki 44 AS 329 plakalı araç sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araçta sıkışan araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Araçta sıkıştan sürücünün itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldığı kazada yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.