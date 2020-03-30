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Giriş Tarihi : 30-03-2020 13:12

Konteyner kentlere kısıtlama getirildi  

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Pandemi Kurulu toplanarak kararlar aldı.

Konteyner kentlere kısıtlama getirildi  

Deprem bölgesi Elazığ'da Pandemi Kurulu kararıyla korona virüsü tedbirleri kapsamında yaklaşık 5 bin kişinin yaşamını sürdürmeye başladığı konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezlerinde misafir girişlerine kısıtlama getirildi.  

Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığındaki kurulda, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında 1'i ilçede 3'ü kent merkezinde kurulan konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezleri için de ayrı bir karar alındı. Alınan kararla yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı geçici barınma merkezlerine zaruri iş ve hizmetler dışında misafir girişlerinin kısıtlandığı açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizdeki Geçici Konteyner Konaklama alanlarına zaruri iş ve hizmetler dışında misafir girişlerinin kısıtlanmasına karar verildi" denildi.

Öte yandan kurulda ayrıca, kent genelinde çöp toplama ve geri dönüşüm işletmelerinde görevlileri haricinde atık malzemeleri toplayanların kolluk kuvvetlerince men edilmesine karar verildiği aktarıldı.

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