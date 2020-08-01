Konteyner kentlerde depremzede çocukların bayram sevinci  

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası konteyner kentlerde yaşayan ailelerin çocukları Kurban Bayramı'nda şeker toplayarak bayramın tadını çıkardı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası biri Sivrice ilçesinde, 3'ü kent merkezinde olmak üzere toplam 4 farklı yere 2 bin 584 adet konteynerle geçici barınma merkezi kuruldu. Konteyner kentlere yaklaşık bin 700 aileden 6 bin kişi yerleşti. Diğer geçici barınma merkezlerinde olduğu gibi Doğukent Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan aileler de bayramı buruk geçirirken, çocuklar ise tadını çıkardı. Ellerinde poşetlerle kapı kapı gezen çocuklar, şeker toplayarak güzel bir gün geçirdi.

Evlerinin yıkıldığını dile getiren Feyzullah Doğan, "Çocuklar bu bayramda şeker topluyor, bunun havası da başka oluyor. Buna da şükür. Allah devletimizden razı olsun. Rabbim bu hastalığı en kısa zamanda başımızdan def eder de kurtuluruz. Yunus Emre 'mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi' demiş. İnan ki çok gerçek. Çocuklar da konteyner kentlerde şekerleri görüp seviniyorlar, aynı eski bayramlarımız gibi geliyor. Biz de çocuktuk yapardık ama o eski bayramları zor buluyoruz. İnşallah eski bayramlar tekrar gelir” dedi.

Deprem ve korona virüsün kendilerini kötü etkilediğini ifade eden Refik Coştu, “Bayramlar çocuklar içindir. Sağ olsun biz burada bir aileyiz. Herkes gidip geliyor. Bizde şeker ve kolonyamızla bekleyip gelen gidenlerin bayramını kutluyoruz. Allah beterinden saklasın. Allah bu ülkemizin ve devletimizin yardımcısı olsun. Beterin beteri var. Şükürler olsun bu halimize” diye konuştu.