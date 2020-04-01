Konteyner evlerdeki öğrenciler derslerini işlemeye başladı

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında Elazığ’da 4 farklı noktaya konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezleri kurularak yaklaşık 5 bin kişi yaşamaya başladı.

Deprem bölgesi Elazığ’da aileleriyle birlikte geçici barınmaz merkezlerindeki konteyner evlerde kalan öğrenciler, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ücretsiz internet sayesinde tablet, bilgisayar ve televizyonlardan derslerini işlemeye başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da yüz yüze eğitime ara verilen ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler de Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ders işliyor. Konteyner evlerde aileleriyle kalan eğitim çağındaki çocuklarda hem televizyondan, hem de ücretsiz sunulan internet hizmetiyle tablet ve bilgisayar üzerinden "uzaktan eğitim" almaya başladı.Kaldıkları konteyner evlerde derslerini hem televizyon hem de bilgisayar üzerinden takip eden öğrenciler, verilen eğitimden memnun olduklarını aktardı.

“DERSLERİMİZ GAYET GÜZEL VE ANLAYABİLİYORUZ”

Kaldıkları konteyner evlerde eğitimlerini televizyon üzerinden işlediklerini belirten 7’inci sınıf öğrencisi Ahmet Kara, “Kırklar Mahallesi’ndeki konteyner kentte kalıyoruz. 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen depremde büyük bir kayıp yaşadık ve korona virüs nedeniyle okullarımız kapalı. Biz de konteyner kentte televizyondan derslerimizi işliyoruz. Derslerimiz gayet güzel ve anlayabiliyoruz. Televizyonda anlatılan ders okulda verilen ders kadar olmasa da en azından bilgimizi geliştiriyor. Burada kalan arkadaşlarım da var, onlar da benim gibi televizyondan ders işliyorlar” dedi.

Depremden sonra konteyner kente yerleştiklerini anımsatan 6’ncı sınıf öğrencisi Veysel Kara ise korona virüsten sonra okullarına gidemediklerini ancak uzaktan eğitimi EBA TV üzerinden işlediklerini dile getirdi.

Bilgisayar üzerinde eğitimlerine devam eden Muhammed Miraç Coşkun ise, “7’inci sınıfa gidiyorum, virüsten dolayı okullar kapandı. Evde derslerimize çalışıyoruz, bilgisayardan tekrarlar yapıyoruz. Bu uygulamadan çok memnunum, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerine çok çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Korona virüsten dolayı okullarına gidemediklerini ve uzaktan eğitimi televizyon üzerinden işlediklerini aktaran Hasan Coşkun da salgın bittikten sonra okuluna gitmeyi istediğini söyledi.