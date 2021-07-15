Konteyner Cupta şampiyon Kırklar Mahallesi  

Konteyner kentlerde kalan çocuklar için Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce düzenlenen Konteyner Cup Turnuvası tamamlandı. Etkinlikte Kırklar Mahallesi şampiyon oldu.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların konakladığı geçici konteyner kentte kalan gençler için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları kapsamında Konteyner Cup Turnuvası düzenlendi. Elazığ Valiliği bünyesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya, 15-18 yaş arası gençler katıldı. Turnuvada iki maçını da kazanan Kırklar Mahallesi Konteyner Cup şampiyonluğa ulaştı. İl Özel İdare sentetik sahada oynanan maç sonunda düzenlenen törenle şampiyon olan takıma kupa ve madalyaları verildi.

Ödül töreni sonrası kısa bir değerlendirme yapan Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Alaattin Özdemir, "Amacımız çocuklarımızın yaşadığı travmayı bir nebze de olsa unutturmaktı. Güzel bir organizasyon oldu ve 3 takımımız katıldı. İnşallah hedefimiz ilerleyen yıllarda bu turnuvayı geleneksel hale getirmek" dedi.