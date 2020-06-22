Komünist Başkan korona oldu

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun korona virüs testi pozitif çıktı.

Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Maçoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Devlet Hastanesine başvurdu. Burada muayene edilen Maçoğlu’nun yapılan Covid-19 test sonuçları pozitif çıkarken, hastanenin pandemi servisinde tedavisine başlandı. Maçoğlu’nun son günlerde temasta bulunduğu kişilere ilişkin tarama çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Maçoğlu, sosyal medya hesabından, “Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır" paylaşımını yaptı.