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Tunceli
Giriş Tarihi : 27-11-2019 14:09

Komşu şehirde kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına gelirken, kayan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Komşu şehirde kar yağışı etkili oldu

Tunceli’de bugün sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Özellikle Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İlçe merkezlerinde kar kalınlığı 10 santime yaklaşırken, yüksek kesimlerde 20 santimi geçtiği  öğrenildi.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Karayolları 86. Şube Şefliği’ne bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle karayollarında çalışma başlattı. Trafik ekipleri de sürücüleri zincirsiz şekilde yola çıkmamaları konusunda uyardı.Yağış nedeniyle Pülümür ilçesi Cankurtaran mevkii ile Hozat ilçesi yolunda kayan araçlar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

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