Kombi hırsızlığında 4 tutuklama  

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada evlerden kombi hırsızlığı yapan 5 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4 adet çalıntı kombi ele geçirildi.
Emniyette ifadesi tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.