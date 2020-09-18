Asayiş
Giriş Tarihi : 18-09-2020 21:34   Güncelleme : 18-09-2020 21:34

Kombi hırsızlığında 4 tutuklama  

Elazığ polisin yaptığı çalışmada çaldıkları kombilerle yakalanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

Kombi hırsızlığında 4 tutuklama  

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada evlerden kombi hırsızlığı yapan 5  şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4 adet çalıntı kombi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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