Asayiş
Giriş Tarihi : 14-10-2020 10:43   Güncelleme : 14-10-2020 10:43

Kombi hırsızı yakalandı

Elazığ’da 10 farklı suç kaydı olan şüpheli, 6 ayrı adresten kombi hırsızlığı gerçekleştirdi ancak polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Kombi hırsızı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, evlerden kombi çalınması ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 6 adet kombi çalan şüphelinin K.B. olduğu belirlendi. Şüpheli ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan  şüpheli  adliyeye sevke edildi.

Öte yandan yakalanan şüphelinin üst aramasın bir miktar da metamfetamin maddesi ele geçirildiği ayrıca  5'i hırsızlık olmak üzere toplam 10 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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