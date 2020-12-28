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Giriş Tarihi : 28-12-2020 16:01   Güncelleme : 28-12-2020 16:01

Komandolar doğaya yem bıraktı  

Elazığ'da Jandarma komandolar yaban hayvanları için karla kaplı doğaya yem bıraktı.  

Komandolar doğaya yem bıraktı  

7 gün 24 saat görevinin başında  olan jandarma ekipleri huzur ve güven verirken, kısıtlamanın olduğu günlerde de sokak hayvanlarını beslerken, yaban hayvanlarını ihmal etmedi. Jandarma komandolar, bu defada  kış mevsiminin gelmesiyle birlikte karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerde  yaban hayvanları için çalışma yaptı. Zorlu görevleri sırasında zor şartlara rağmen yanlarına torbalarla yem alan komandolar karlı kaplı belirli bölgelere yaban hayvanları için yem bıraktı. Komandoların benzer çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.

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