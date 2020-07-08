Güncel
Giriş Tarihi : 08-07-2020 11:36   Güncelleme : 08-07-2020 11:36

Koku gelince ortaya çıktı

Halı sahada bulundu

Koku gelince ortaya çıktı

Elazığ’da kaybolan 4 büyükbaş hayvan 11 gün sonra kullanılmayan bir halı sahanın atıl durumda olan kilitli soyunma odasından kokular gelmeye başlayınca bulundu. Hayvanlardan biri telef oldu, 3'ü ise  açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü öğrenildi.  

Olay, Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Demir’e ait ahırdan  henüz bilinmeyen bir şekilde 4 büyükbaş hayvan  kayboldu. Bunun üzerine Demir, durumu polis bildirdi. Olayla ilgili soruşturma ve arama çalışmaları başlatılırken, ilçe sakinlerinden biri  Demir’e ait ahırın 2 kilometre uzaklığında bulunan halı sahanın kullanılmayan soyunma odasında pis kokular geldiğini görünce durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine gidip, kilitli olan soyunma odasını açtığında kayıp hayvanlarla karşılaştı.  Hayvanlardan birinin telef olduğu, diğerlerinin de bitkin olduğu görülmesi üzerine veteriner müdahale etti.Bulunan 4 büyükbaş   hayvandan 3’ü Demir’e teslim edildi. Öteyandan olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma yapıldığı öğrenildi.

ETİKETLER: karakoçan haber karakoçan haberleri karakoçan kayıp hayvanlar