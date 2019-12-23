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Giriş Tarihi : 23-12-2019 16:11   Güncelleme : 23-12-2019 16:13

Kokainle yakalandılar

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kokainle yakalandılar

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada 2 şüpheli kokainle yakalandı.  Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada kent merkezinde uyuşturucu sattığı belirlenen 2 şüphelinin adresi tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda  şüpheliler Ü.Y. ve M.E.B. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 55 gram kokain ele geçirildi.Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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