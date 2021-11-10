Koç İlkokulunda Atatürk Silüeti oluşturuldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete intikalinin 83. Yıl dönümü Koç İlk Okulunda yapılan etkinliklerle anıldı.

Koç İlkokulu 3.E sınıfı öğrencileri yaptıkları ortak çalışma ile Atatürk silüeti oluşturdu.

Koç İlkokulu 3.E Sınıfı öğretmeni Efraim Öztürk’ün, öncülüğünde gerçekleşen Atatürk silüet çalışmasında öğrenciler yaptığı çalışmalar tek tek birleştirilerek oluşturuldu.

ÖZTÜRK: “ATATÜRK’ÜMÜZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ”

Atatürk silüeti çalışması sonrası açıklamalarda bulunan sınıf öğretmeni Efraim Öztürk; “Öğrencilerimizle yaptığımız ortak çalışma ile Atatürk silüeti çalışmasını ortaya çıkardık. Verdiğimiz krapon kağıtlarla öğrencilerimiz siyah yerleri siyahla, beyaz yerleri beyazla süslediler ve parçaları sınıfta birleştirdik. Atatürk’ümüzün ölüm yıldönümünde onu saygı ve minnetle anarak bu silüeti ortaya çıkardık. Atatürk’ümüze çok şey borçluyuz. Yurdumuzu kurtaran ve bağımsızlığımıza kavuşturan Ulu Önderimizi saygı ve minnetle anıyoruz”.

ÖĞRENCİLER: “ATAMIZI ÇOK SEVİYORUZ”

Koç İlkokulu 3.E öğrencileri de, Atatürk silüeti çalışması hakkında bilgiler vererek Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki düşüncelerini anlatarak Atatürk’ü çok sevdiklerini söylediler.

Ayrıca, Koç İlköğretim okulunda gerçekleşen Atatürk anma etkinliğinde bir kız öğrencinin duygularına hakim olamayarak ağlaması, okulun öğretmenlerini ve öğrencilerini duygulandırdı.