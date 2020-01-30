Kobilere 100 bin lira faizsiz destek kredisi  

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ının belirttiği Kobilere destek programıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’un katılımıyla Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı KOSGEB’in Kobilere yönelik 100 bin Türk Lirası sıfır faizli 36 vadeli krediler hakkında Elazığ Valiliğinde oluşturulan kriz merkezinde açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Bakanlık olarak en üst düzey yönetici olarak burada olduklarını ifade etti. Ellerinden geldiği ölçüde deprem etkilenen vatandaşlara destek sağlayacaklarını belirten Dönmez, “Burada İl Müdürlüğümüz var. Kalkınma ajansları bizde, ayrıca KOSGEB şubeleri var. Koordinasyonla ilgili kim varsa bizde nefer olarak bütün teşkilatımızla burada çalışacağız. KOSGEB’İN depremden etkilenen Elazığ ve Malatya illerine özel bir destek açıklamasına doğru geldik. İki konu var. Bir tanesi halihazır da KOSGEB’den destek almış, kredi kullanmış geri ödemeleri olan Kobilerimizin bu ödemelerinin ertelenmesi konusu. İkincisi de burada depremden etkilenen Kobilerimize 100 bin liraya kadar faizsiz destek konusu” dedi.

“KOBİLERİMİZ 12 BOYUNCA HİÇBİR ÖDEME YAPMAYACAKLAR”

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve talimatı üzerine Kobilere 100 bin liraya kadar acil destek kredisi programını yürürlüğe koyduklarını kaydetti.

Prof. Dr. Uzkurt konuşmasında, “Programda Kobilerimiz 100 bin TL’ye kadar ihtiyaçlarına dönük bankalardan kullanacaklar. Bunun maliyetini, faizini KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Bu krediyi kullandıktan sonra Kobilerimiz 12 boyunca hiçbir ödeme yapmayacaklar. Ondan sonraki dönemde de 3’er aylık vadelerde taksitlerini 2 yıl içerisinde ödeyecek. Teminatı da kredi garanti fonuyla sağlayacağız. Daha sonra açıklayacağımız bankaların Elazığ ve Malatya’daki şubelerine giderek bu destek programından yararlanabilecekler. Sadece Online olarak KOSGEB’in veri tabanına kayıt yaptıracaklar. Depremden zarar görmüş Kobilerimiz bu destekten kredisinden yararlanabilecekler” şeklinde açıklamada bulundu.